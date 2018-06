Copa da Rússia pode fazer bem ao Brasil, diz professor da Ufrgs

O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Arlei Sander Damo, que estuda futebol e Antropologia, diz que a Copa da Rússia pode fazer bem ao Brasil. A razão? Damo aposta que o Mundial pode servir para os brasileiros darem um tempo para aliviar o clima político conturbado . "Ele (o futebol) consegue fazer com que pessoas de diferentes classes, idades, gêneros e interesses partidários consigam dialogar", argumenta o professor.