Publicado em 20/06/2018 - 17h32min.

O desempenho das seleções até agora no Mundial e o que esperar da Seleção Brasileira no jogo de sexta-feira (22)? A Copa da Rússia passa pelo programa JC na Copa, que a equipe de Esportes do Jornal do Comércio coloca no ar. Os jornalistas Juliano Tatsch, Deivison Ávila e Igor Natusch abordam o que já marca a Copa depois de uma semana de confrontos. Falam, claro, da novidade do árbitro de vídeo.