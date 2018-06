Presença de mulheres será novidade na eleição de 2018, diz procurador

Mudanças nas regras para as eleições de 2018 preveem 30% de recursos do fundo partidário às candidaturas femininas. É uma valorização das candidatas, diz o procurador regional eleitoral, Luiz Carlos Weber, em entrevista especial ao. "O problema é que a distribuição interna desses 30% de recursos ficou a critério do partido. Pode acontecer que uma candidata mulher receba um volume bem superior a outra", adverte Weber.