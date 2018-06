Bares seguem regras para exibir jogos e usar atração da Copa

Estabelecimentos que forem promover eventos especiais para atrair clientes-torcedores para assistir aos jogos, principalmente os da seleção brasileira, têm de seguir as regras de uso de marca e até de transmissão dos jogos que vêm no pacote do Mundial . O dono do Espaço Coreia, localizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Bruno Favero, montou um ambiente com decoração temática e espaço para 150 pessoas sentadas. O jovem cuidou para observar e aplicar cada quesito. "É bem importante seguir. Se não o pessoal da vigilância pega, bate e fecha", adverte Favero.