Guga Kuerten e clubes reagem à MP que repassa verbas do esporte à segurança

Reações à retirada de verbas de projetos de esporte para usar em segurança pública se multiplicam. No quadro, Ivan Mattos traz vídeo gravado pelo ex-tenista Gustavo Kuerten (o Guga). Guga está indignado e sugere que os políticos usem recursos do fundo partidário, em vez de "reduzir verba do esporte e da cultura". "Sugiro dar uma olhada no próprio umbigo", alfineta o tenista, citando que são R$ 2,5 bilhões no fundo. Ivan fala com o presidente da Sogipa sobre os impactos da MP 841. O clube que forma atletas cancelou evento que lançaria o Projeto Olímpico devido à incerteza sobre recursos.