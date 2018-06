Sartori fala sobre a prorrogação do reajuste do ICMS

Em entrevista concedida ao especial Dia da Indústria , o governador José Ivo Sartori (MDB) falou sobre a discussão em torno de prorrogar ou não do reajuste do ICMS. "Não paramos para sentar e discutir este problema ainda", afirmou em depoimento aos jornalistas Guilherme Kolling, Luiz Guimarães e Lívia Araújo, dando a entender que a prorrogação é importante, mas depende do entendimento entre situação e oposição. No vídeo, o governador fala sobre as dificuldades para realizar o plebiscito para venda de empresas estatais. O texto integral da entrevista está na reportagem Sartori diz que não venderá mais ações do Banrisul