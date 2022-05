Cuba enfrenta apagões após raio atingir termelétrica

Uma mulher olha para o celular enquanto come ao lado de um homem à luz de uma vela (foto) durante um blecaute em Havana na última quarta-feira (25). A principal termelétrica de Cuba foi atingida por um raio na terça (24), o que a deixou fora de serviço. Os moradores da ilha enfrentam constantes apagões; segundo a presidência, estão sendo feitas obras de manutenção em várias de suas usinas de geração de energia. De acordo com o site Havana Times, as estações locais tentam transmitir os horários dos apagões, mas muitos acontecem sem aviso prévio. Os moradores relatam para o site que os piores apagões são os que ocorrem à noite. Como se situa no hemisfério norte, Cuba está enfrentando forte calor neste mês de maio. Com a falha de energia, as pás de ventiladores param de girar e os ar condicionados se desligam, o que faz levantarem insultos e palavrões da população contra líderes cubanos.