Dia do Desafio movimenta 1,4 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul

A quarta-feira 25) foi dia de movimentar o corpo no Rio Grande do Sul, com a 28° edição do Dia do Desafio. A campanha teve sua origem nos anos 1980 no Canadá, com o objetivo de despertar o interesse do máximo de pessoas em exercitarem-se. Em Porto Alegre, foram realizadas atividades em seis pontos da cidade, como na Orla do Guaíba e no Largo Glênio Peres. Além de oficinas de futebol recreativo, slack line, muay thai e diversos outros, o Dia do Desafio também contou com o “Desafio Solidário” que arrecadou leite em caixinha (UHT). Todas as Unidades do Sesc/RS foram pontos de coletas e os alimentos serão destinados a entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc no RS. Na primeira edição presencial, depois de duas edições virtuais em decorrência à pandemia do Covid-19, mais de 1,4 milhão de pessoas participaram por todo Rio Grande do Sul.