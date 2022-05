Santa Casa de Porto Alegre realiza sua primeira cirurgia fetal cardíaca

A Santa Casa de Porto Alegre realizou, no dia 16 de maio, a sua primeira cirurgia cardíaca fetal. A cirurgia fetal é um ramo da medicina que utiliza técnicas para corrigir malformações graves e evitar problemas de desenvolvimento nos bebês antes do nascimento. No Brasil ainda não há uma grande quantidade de médicos com conhecimento sobre essa área. No entanto, nesse mês, a cirurgiã fetal Talita Micheletti Helfer, monitorada em tempo real pelo médico catalão Eduard Gratacós, direto de Barcelona, e mais 5 médicos especialistas, realizaram a cirurgia em um feto de 32 semanas que foi diagnosticado com estenose aórtica crítica, uma mal formação na valva aórtica do coração que impede o órgão de bombear adequadamente o sangue. "Envolvia riscos para o bebê, porém, era fundamental para uma real possibilidade de melhora do feto, além de melhorar muito a possibilidade de sobrevivência após o nascimento", destacou Brandão. Segundo ele, o procedimento foi um sucesso e os exames mostram importantes sinais de melhora do quadro.