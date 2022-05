Talibã ordena que mulheres jornalistas cubram totalmente o rosto

No último dia 20, o Talibã ordenou que todas as jornalistas cobrissem o rosto ao aparecerem na televisão. "O prazo para a cobertura do rosto das apresentadoras de tevê é 21 de maio", declarou Akif Mahajar, porta-voz do Ministério da Virtude e da Prevenção do Vício. No primeiro dia de vigência da ordem, as apresentadoras dos principais canais de notícias do Afeganistão se opuseram, e apareceram sem o hijab completo. No dia 22, contudo, muitas apareceram com os rostos cobertos, como a apresentadora do Tolo News, Thamina Usmani, em uma transmissão ao vivo na estação de TV Tolo em Cabul (foto). O decreto do Talibã é visto por especialistas como o mais recente sinal da escalada das restrições às liberdades das mulheres, o que foi visto durante o regime repressivo em que o grupo esteve no poder no Afeganistão anteriormente, entre 1996 e 2001.