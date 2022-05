Pesquisa inédita sobre a população com transtorno do espectro autista

Nessa terça-feira (24), aconteceu um evento no Palácio Piratini cujo objetivo era apresentar uma inédita pesquisa sobre a população com transtorno do espectro autista no Rio Grande do Sul. Participaram da pesquisa 4.074 pessoas de 259 munícipios diferentes. Segundo a diretora técnica da Faders Acessibilidade e Inclusão, Ana Flávia Rigueira, a pesquisa só foi possível por causa de análises feitas a partir de "Carteiras de Identificação do RS", além disso, ressalta a importância do aumento da emissão da carteira para a atualização da pesquisa, que será feita anualmente. Segundo os resultados, 80% das pessoas são do sexo masculino e 20% do sexo feminino, ou seja, a cada 4 meninos, existe uma menina com autismo. A pesquisa foi realizada com pessoas com idade de 0 aos 15 anos. Também foi concluído que 57% das vezes, o caso é diagnosticado de 0 aos 3 anos.