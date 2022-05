Mergulhadores participam de operação de limpeza em estação de bombeamento

Nessa última quinta-feira (19), ocorreu uma operação de limpeza na estação de bombeamento de esgotos (EBE) Baronesa de Gravataí, que fica localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. Essa ação contou com a ajuda de mergulhadores, tendo como objetivo a retirada de resíduos descartados incorretamente. O descarte incorreto de lixo, que vai parar nas redes de esgoto, ocasiona a necessidade de operações de limpezas como esta com cada vez mais frequência. A estação Baronesa de Gravataí é a principal estação que envia os esgotos para serem tratados na estação Serraria, onde é capaz de tratar até 4,1 mil litros por segundo. Em 2021, o DMAE instalou uma caixa para coletar esgoto cloacal com foco na saúde dos moradores e do meio ambiente. Segundo o diretor-geral do DMAE Alexandre Garcia, ainda em 2021 foram retirados 9.124 toneladas de resíduos sólidos.