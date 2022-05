Espaço multicultural é inaugurado no bairro Lomba do Pinheiro

Nesta quinta-feira (19), foi oficialmente entregue o complexo esportivo e cultural Pracinha da Cultura, localizado na Estrada João de Oliveira Remião, bairro Lomba do Pinheiro de Porto Alegre. A inauguração desta contou com apresentações artístico-culturais de representantes da Lomba do Pinheiro, como a Orquestra Villa-Lobos (foto), o rapper Gangster e o grupo de capoeira Casa Grande. A obra do projeto foi iniciada em dezembro de 2013 e paralisada em dezembro de 2015, com 75% da obra executada e sem motivo justificado pela construtora. A partir disso, a prefeitura entrou com ação judicial contra a construtora e teve ganho de causa, e a construção foi retomada em 2019. Os serviços se encerraram em dezembro de 2021 e, no início deste ano, foram realizadas as últimas etapas para entrega oficial do espaço para a comunidade.