Ronaldinho e Daniel Alves têm encontro com Papa Francisco no Vaticano

Ronaldinho Gaúcho e Daniel Alves tiveram um encontro com o Papa Francisco no Vaticano nesta quinta-feira (19) (foto). Os craques do futebol brasileiro e o ex-atacante argentino Maxi Rodriguez se reuniram com o pontífice para divulgar a 3ª edição do jogo de futebol inter-religioso pela paz, organizado pela ONG We Play For Peace ("Nós jogamos pela paz", em português), que acontece Estádio Olímpico de Roma, no dia 10 de outubro. Os atletas levaram uma camisa personalizada do evento para o Papa; uma bola, que foi autografada por Francisco; e uma oliveira para ser abençoada. O momento também contou com a participação por vídeo de outras lendas do futebol, como Lionel Messi, Luis Suárez, Buffon, Mourinho e Di Maria. Bono Vox, vocalista do U2, também esteve no encontro. Os jogadores também prestigiaram o lançamento do Movimento Educativo Internacional Scholas Occurrentes.