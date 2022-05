Ex-presidente Lula se casa com Janja em cerimônia com artistas e políticos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76, se casou com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, 55, na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo. A cerimônia ocorreu em um lugar de eventos na zona sul da capital paulista. Foram cerca de 150 convidados, entre familiares, políticos e artistas. Compareceram nomes como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, entre outras figuras políticas próximas ao ex-presidente. Entre os artistas, estiveram presentes o músico Gilberto Gil, a cantora Duda Beat, o músico Paulo Miklos e a cantora Daniela Mercury. O evento foi fechado à imprensa, mas relatos do lado de fora revelaram aplausos e gritos em homenagem a Lula ao longo da cerimônia. Houveram também protestos contra o petista na frente.