Soberanas da Festa do Azeite de Oliva entregam convite para governador no Piratini

A 1ª Festa do Azeite de Oliva ocorre no Largo Farroupilha, em Caçapava do Sul, de 27 a 29 de maio de 2022. As soberanas do evento (foto), escolhidas pela população, estiveram em Porto Alegre na última segunda-feira (16) para entregar o convite da Festa ao governador Ranolfo Vieira Júnior. Karine Trindade (centro) é a rainha da Festa do Azeite de Oliva, Ana Constante (esquerda) é a Princesa e Bruna Meireles, a Miss Simpatia da festividade. A 1ª Festa do Azeite de Oliva comemora a safra 2022, que foi beneficiada pelo inverno passado, pouco úmido, já que umidade é inimiga do plantio de azeitonas. A estimativa é que o volume de azeite produzido vá superar 300 mil litros, bem superior à produção brasileira de 2021, que foi de 202 mil litros. Caçapava do Sul é detentora de cinco das 40 marcas de azeite de oliva existentes no Estado. O evento tem entrada franca e planeja receber cerca de 10 mil pessoas da região, contando com atrações como deck gastronômico, com sommelier de azeites oferecendo degustação, Vila do Artesanato, com 18 produtores locais de artesanato e agricultura familiar; além das atrações culturais, que ficam por conta de Chimarruts, Comunidade Nin-Jistu e Dante Ramon Ledesma, entre outras.