Congresso recebe cores do arco-íris no Dia Internacional de Combate à LGBTIfobia

O Congresso Nacional foi iluminado nesta terça-feira (17), entre 19h e 21h, com as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa, representativas da bandeira LGBTQIA+, em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTIfobia. A data marca a retirada da homossexualidade da lista internacional de distúrbios mentais pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990. Até então, diversos países ainda tratava homossexuais como pessoas com desvios patológicos mentais, o que gerava preconceitos e violações com este público. A proposta da iluminação foi feita pela liderança do Psol, e tem o objetivo de alertar tanto para as conquistas já alcançadas quanto para as barreiras que ainda precisam ser superadas para que sejam plenos e efetivos a inclusão e o direito à igualdade da comunidade LGBTQIA+.