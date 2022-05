Com ciclone, mais de 560 pessoas passam a noite em abrigos de Porto Alegre

A noite desta terça-feira (17) no Rio Grande do Sul foi marcada pelo frio e vento, em decorrência da chegada doem várias cidades do Estado. Em Porto Alegre, a prefeitura preparou espaços para receber população em situação de rua durante a noite. O Ginásio Tesourinha, localizado no bairro Menino Deus, recebeu 46 pessoas (foto). Além do ginásio, as 240 vagas dos albergues foram ocupadas e 282 pessoas ficaram em pousadas parceiras. As pessoas recebidas no ginásio receberam refeições, servidas por meio de doações de parceiros, e puderam tomar um banho quente. Também foi disponibilizado no Tesourinha um espaço pet para que os donos de animais de estimação não se separassem de seus bichinhos. A ação continuará nesta quarta-feira (18) e a prefeitura avaliará as medidas de acolhimento ao longo do dia, conforme as condições climáticas.