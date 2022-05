Rainha Elizabeth aparece de surpresa em inauguração de linha de metrô em Londres

A Rainha Elizabeth II apareceu de surpresa nesta terça-feira (17) durante a cerimônia de abertura da linha de metrô que leva seu nome na estação Paddington, em Londres. A Elizabeth Line faz parte do projeto chamado Crossrail, que tem o objetivo de aumentar a amplitude metroviária na cidade, e será aberta aos passageiros em 24 de maio. A monarca estava acompanhada do Príncipe Edward, seu filho mais novo, e foi recebida pelo primeiro-ministro Boris Johnson, pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, e pelo comissário de Transportes de Londres, Andy Byford, na estação de Paddington. Usando bengala, Elizabeth apareceu sorridente na estação e conheceu os trabalhadores da linha Crossrail e Elizabeth. A monarca ainda recebeu um cartão Oyster - bilhete utilizado para transportes públicos em Londres - e mostrou como usá-lo em uma máquina de bilhetes. Segundo a mídia local, essa foi uma rara aparição pública da rainha de 96 anos que, na semana passada,em uma das principais cerimônias do Parlamento britânico.