Milho crioulo, polenta e pinhão reforçam aquecimento de animais do zoológico de Gramado

Animais do Gramadozoo receberam milho crioulo, polenta e pinhão com a chegada do frio (foto). O objetivo da mudança de dieta de aves e primatas é reforçar os níveis calóricos da alimentação e promover atividades de enriquecimento ambiental propícias para a temporada mais gelada. Segundo a bióloga Tathiana Gosaric de Barros, responsável técnica do Gramadozoo, o milho crioulo é produzido na horta orgânica do próprio parque. "Sinônimo de alimentação saudável e modelo sustentável de produção alimentar, as sementes crioulas apresentam altos valores nutricionais, são ausentes de alterações genéticas, resistentes a pragas e independem de agrotóxicos, garantindo a qualidade do que ofertamos aos animais que estão sob o nosso cuidado”, afirma a bióloga.