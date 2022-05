Aves retiradas do Parcão já estão na nova moradia, em lago da Ulbra

Os 26 patos, um marreco e um ganso que habitavam o lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre, forampor técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Os animais foram transferidos para o Hospital Veterinário da Ulbra, localizado em Canoas. No hospital, as aves passaram por exames clínicos e biológicos, e todas foram consideradas aptas para serem soltas. Assim, os 28 bichinhos foram liberados na tarde desta segunda-feira (16) para viverem em sua nova casa, um lago próximo ao hospital. "Foram soltos no dia de ontem e estão muito bem acomodados e felizes com a nova moradia", declarou o diretor do Hospital Veterinário da Ulbra, Paulo Aguiar. Segundo Paulo, os animais não serão novamente transferidos, e ficarão no lago da universidade sob total responsabilidade dos veterinários do hospital.