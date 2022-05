Escultura de cinco metros de altura é instalada no Parcão

Um monumento de cinco metros de altura chama a atenção de quem passa pelo lado esportivo do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre. A escultura intitulada Antera foi oficialmente inaugurada nesta segunda-feira (16), e é fruto da doação da Virada Sustentável (VS), com patrocínio da Gerdau, em homenagem aos 250 anos da Capital. A peça é feita em chapa de aço patinável, com uma fenda aberta que transpassa a obra de forma reta e vertical, do chão ao topo; na parte superior, há uma tela de contenção em formato de casulo, com peças cerâmicas dentro, representando grãos de pólen. "A peça denomina-se Antera, em referência à parte onde se formam os grãos de pólen das flores, e representa a fertilização de novas ideias", explica o artista responsável pela obra, Rogério Pessôa. O monumento foi instalado em caráter permanente.