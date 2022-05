Eclipse 'Lua de Sangue' encanta observadores ao redor do globo na madrugada desta segunda

A lua ficou vermelha na madrugada desta segunda-feira (16) para espectadores de todas as partes do Brasil. Isso porque, entre a noite de domingo (15) e a madrugada de hoje, ocorreu o primeiro eclipse lunar total de 2022. Ou seja, a Terra e Lua estiveram alinhados e a Lua passou na sombra da Terra. Popularmente chamado de "Lua de Sangue", o evento leva este nome pois o astro fica visualmente avermelhado. Isto ocorre pois os raios solares continuam atingindo a superfície da lua, apesar de serem encobertos pela Terra. Além do Brasil, o fenômeno pode ser visto em toda a América do Sul e Central e partes da América do Norte, Europa e África. Em Porto Alegre, no entanto, o tempo nublado e com chuvas dificultou que observadores apreciassem o evento plenamente em alguns pontos da cidade. Na foto, o eclipse total foi observado na cidade peruana de Canta, onde o registro foi feito.