Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run reúne 2 mil atletas

O frio e a chuva deste domingo (15) não afastaram os corredores do Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run de 2022. Cerca de 2 mil atletas participaram do evento, em percursos de 3km, 5km, 10km ou 21km. Os ingressos, vendidos em lotes, variavam os preços entre R$ 85 e R$ 125, dependendo da data de aquisição e se o atleta optou por receber o kit do evento. O ponto de saída e de chegada era na Rótula das Cuias. Os atletas que fizeram o percurso de 21km saíram às 7h. Já os corredores dos 10km, 5km e 3km, largaram às 8h. Também houve a corrida kids, às 10h. O evento, patrocinado pelo Hospital Moinhos de Vento, tem o objetivo de incentivar os gaúchos a terem hábitos de vida mais saudáveis. “Nosso propósito é cuidar da vida das pessoas. Com a Poa Day Run, conseguimos incentivar que todos mantenham hábitos saudáveis e se exercitem para os cuidados com a sua saúde e o seu bem-estar”, afirmou Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos.