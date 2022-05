Colheita da noz-pecan é oficialmente aberta em Encruzilhada do Sul

A 4ª Abertura Oficial da Noz-Pecan começou nesta sexta-feira (13), no Rancho das Águas, em Encruzilhada do Sul. A cidade vem aumentando sua área plantada com a fruta que, atualmente, alcança em torno de 6,6 mil hectares em todo o Rio Grande do Sul, sendo que 4,3 mil deles estão em plena produção. De acordo com o Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan), o Rio Grande do Sul é responsável por em torno de 70% da produção nacional de noz-pecan. As principais zonas produtoras estão na região central, no município de Cachoeira do Sul, e no Alto Vale do Rio Taquari, no município de Anta Gorda. De acordo com o extensionista rural da Emater/RS-Ascar, Antônio Borba, há uma estimativa de colheita de 4,2 mil toneladas para a safra de 2022, o que representa uma quebra de produção em torno de 24% em relação ao ano anterior, principalmente em função da estiagem que assolou o Estado. A noz-pecan é um alimento saudável rico em antioxidantes e fonte de ômega 3, que auxiliam evitando o acúmulo de colesterol ruim no sangue, protegem o sistema cardiovascular e melhoram a qualidade de vida.