Marcha na Argentina exige ação urgente diante de inflação que se aproxima dos 60% ao ano

Membros de organizações sociais e grupos de esquerda marcharam, nesta quinta-feira (12), em direção à Plaza de Mayo (foto), em Buenos Aires, para exigir uma ação urgente do governo da Argentina diante da inflação galopante que se aproxima de 60% por ano. O índice de preços ao consumidor ficou em 6% ao mês em abril, apresentando inflação anualizada de 58%, e 23,1% nos primeiros quatro meses. Os manifestantes pedem a ampliação dos programas de assistência social e assistência alimentar, diante do crescente aumento do custo de vida. Cerca de quatro milhões de pessoas, quase 10% dos argentinos, depende dos programas governamentais para se alimentar, um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Nesta semana, o presidente Alberto Fernández afirmou que, e que irá fazê-lo.