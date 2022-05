Astrônomos divulgam foto inédita de buraco negro no centro da Via Láctea

Uma equipe internacional de astrônomos divulgou, nesta quinta-feira (12), a primeira imagem do buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea (foto). A descoberta é encabeçada pelo projeto conhecido como EHT (Event Horizon Telescope), formado por mais de 350 pesquisadores. Os observatórios da Event Horizon estão distribuídos em oito locais do mundo e são operados em conjunto. A colaboração apresentou a "silhueta" do buraco negro chamado Saggitarius A*, e as descobertas foram publicadas na revista científica The Astrophysical Journal Letters. A imagem divulgada é semelhante à do gigantesco buraco negro na distante galáxia M87, muito maior que a Via Láctea, e que o EHT divulgou em 2019. Sagittarius A* (Sgr A*) foi nomeado assim após ser detectado na direção da constelação de Sagitário. O buraco negro tem uma massa cerca de quatro milhões de vezes maior que o Sol e está a cerca de 27 mil anos-luz da Terra. Sua existência era suspeitada desde 1974, quando uma fonte de rádio incomum foi detectada no centro da galáxia. Na década de 1990, vários astrofísicos confirmaram a presença de um objeto compacto supermassivo naquele local, o que rendeu um Prêmio Nobel de Física em 2020. Nesta quinta-feira, a primeira prova visual daquele objeto foi revelada.