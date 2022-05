Palestinos fazem vigília por jornalista morta em operação do Exército israelense

Palestinos realizaram uma vigília nesta quarta-feira (11) pela repórter palestino-americana Shireen Abu Aqla, morta a tiros durante um ataque do Exército israelense na Cisjordânia. A homenagem na cidade de Gaza contou com a presença de várias, que carregavam velas e fotos da repórter (foto). Apesar de usar um colete a prova de balas, a correspondente do canal de televisão árabe Al Jazeera levou um tiro no rosto enquanto cobria o ataque ao campo de refugiados palestinos de Jenin. Nos últimos 25 anos, a jornalista ganhou destaque por cobrir muitos eventos do conflito palestino-israelense, os quais incluíram a revolta palestina Intifada em 2000 e o ataque israelense ao campo de refugiados de Jenin e à cidade de Tol Karam em 2002. Ela também esteve presente na cobertura das operações israelenses e os ataques aéreos na Faixa de Gaza nos últimos anos.