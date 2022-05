Campanha do Agasalho e Alimento 2022 é lançada em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre lançou oficialmente a Campanha do Agasalho e Alimento 2022 nesta terça-feira (10). A campanha iniciou mais cedo neste ano para agilizar a distribuição à população em situação de vulnerabilidade social. As doações de agasalhos e alimentos poderão ser feitas em 16 pontos já cadastrados na campanha, que podem ser consultados no site prefeitura.poa.br/poaquecuida. A ação é coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Valéria Leopoldino (foto), que destaca que as doações não devem ser feitas como um descarte, mas com o objetivo de aquecer aqueles que mais necessitam. Em 2021, foram arrecadadas 200 mil peças de roupa e 10 toneladas de alimentos não-perecíveis que beneficiaram mais de 300 entidades cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e entidades atendidas pelo Gabinete Itinerante.