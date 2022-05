U2 faz show surpresa no metrô de Kiev em 'solidariedade ao povo ucraniano'

O vocalista Bono e o guitarrista The Edge, da banda irlandesa U2, realizaram uma apresentação surpresa neste domingo (8) na estação de metrô Khreschatyk em Kiev, capital da Ucrânia, invadida pela Rússia desde 24 de fevereiro. Em manifestação pelo Twitter, a banda afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou os músicos para apresentarem um show em "solidariedade ao povo ucraniano". Os artistas foram acompanhados do vocalista da banda local Antytila, Taras Topolia (foto), que se alistou no exército do país do Leste Europeu para enfrentar as ofensivas da Rússia. Juntos, eles cantaram uma versão da música 'Stand by Me' para uma pequena multidão. Clássicos da banda irlandesa como 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire' e 'With or without you' também foram apresentados. Além das músicas, Bono é famoso por ser um ativista pela paz. Antes da apresentação, o vocalista já havia dedicado um poema à Ucrânia.