Penhasco do desembarque dos EUA na 2ª Guerra Mundial cai parcialmente

Parte do Pointe du Hoc, um penhasco na costa oeste francesa da Normandia, desmoronou nesta sexta-feira (6). O desabamento foi provocado por uma "erosão", de acordo com um comunicado da Comissão de Monumentos de Batalha dos Estados Unidos (AMBC). Uma centena de turistas esteve presente e fotografou o lado da falésia engolido pelas ondas. Segundo o comunicado, desde 2011 se sabe que a paisagem cultural da Pointe du Hoc está em perigo por causa da erosão dos penhascos. O local é simbólico para a história mundial pois foi onde soldados das Forças Aliadas realizaram o Desembarque da Normandia para combater o Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, em 6 de junho de 1944. Um guia turístico mostra uma foto do desembarque dos Estados Unidos perto da parte desmoronada (foto), que, agora, será monitorada para limitar o risco e preservar o local.