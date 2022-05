Grafite de 25 metros realizado por jovens dos Centros da Juventude colore o South Summit

Jovens que frequentam as atividades promovidas nos Centros da Juventude, do Programa de Oportunidades e Direitos, realizaram uma arte em grafite num espaço de aproximadamente 25 metros do muro da parte interna do Cais Mauá, onde está ocorrendo o South Summit. Os jovens fazem parte dos centros da Cruzeiro, Restinga, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro, da Capital, além das instituições de Viamão e Alvorada. A área delimitada no muro para a ação foi dividida em quatro trechos, onde os educandos e educadores de cada centro buscaram trazer suas ideias para o grafite. Estão presentes no grafite inspirações como a obra "Os Operários", de Tarsila Amaral, e referências da vida nas comunidades, que fogem das tradicionais imagens e pontos turísticos da Capital, como a Usina do Gasômetro e a estátua do Laçador. A arte será concluída até esta sexta-feira (6), último dia da primeira edição do South Summit.