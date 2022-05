Joalheria da Chanel é assaltada em Paris

Uma relojoaria e joalheria da Chanel no centro histórico de Paris foi roubada nesta quinta-feira (5). Quatro indivíduos mascarados, pelo menos um deles armado com fuzil, assaltaram a loja. A Chanel fica localizada na Rue de la Paix, perto da Place Vendôme, conhecida pela presença de grandes joalherias. O assalto foi filmado por um internauta, que postou o vídeo nas redes sociais e mostra o exato momento em que três dos indivíduos saem da loja carregando três sacolas pretas, enquanto uma pessoa aguarda em uma moto, com um fuzil no ombro. Dois assaltantes fogem na moto e os outros dois em uma scooter. O roubo aconteceu por volta das 14h30 no horário local (9h30 em Brasília). Pouco tempo depois do ocorrido, a polícia fechou a rua e as cortinas da Chanel foram abaixadas (foto).