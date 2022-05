Empresa alemã lança primeiro trem de hidrogênio

O trem de hidrogênio Mireo Plus H foi lançado nessa quinta-feira (5) pela Siemens Mobility, empresa alemã que trabalha com transportes integrados e sustentáveis. Esse é o primeiro trem de hidrogênio e com um tanque de armazenamento de hidrogênio a ser lançado, e faz parte do projeto H2goesRail da empresa, desenvolvido em conjunto com a operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn. O projeto busca impulsionar a descarbonização do setor de transporte, impulsionando o uso de hidrogênio no transporte ferroviário. O objetivo das empresas é substituir as unidades múltiplas a diesel no serviço regional e, assim, reduzir ainda mais as emissões de carbono no transporte ferroviário. O trem, com velocidade de 160 quilômetros por hora, começa a ser testado em Baden-Württemberg em 2023. Quando a fase de teste estiver concluída, o Mireo Plus H entrará em serviço entre Tübingen, Horb e Pforzheim em 2024, onde percorrerá pelo menos 120.000 quilômetros.