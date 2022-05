A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção às águas do leste do país nesta quarta-feira (4), segundo informam autoridades sul-coreanas e japonesas. Dias antes, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu acelerar o desenvolvimento de seu arsenal nuclear "no ritmo mais rápido possível" e ameaçou usá-lo contra rivais. O lançamento é o 14º da Coreia Norte neste ano, e este ocorre seis dias antes de um novo presidente sul-coreano conservador, Yoon Suk Yeol, tomar posse para um mandato único de cinco anos. A Coreia do Norte tem um histórico de ampliar animosidades com testes de armas quando Seul e Washington inauguram novos governos. O escritório de transição de poder de Yoon Suk Yeol chamou o último lançamento norte-coreano de "provocação" e instou Pyongyang a interromper atos que aumentam as tensões e ameacem a paz internacional.