Porto Alegre adquire alimentos da agricultura familiar e distribui para instituições

A prefeitura de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira (2) a execução de um programa do Governo Federal que tem os objetivos de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Chamado de Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o projeto compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e, por meio dos municípios, os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O projeto é realizado em parceria com o programa Mesa Brasil-Sesc, que destinará os alimentos para as instituições do município já cadastradas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsans). De acordo com a nutricionista do Mesa Brasil, Vera Regina Mejolaro, o programa contribui muito na qualidade das refeições servidas nas 222 instituições sociais beneficiadas, e atinge cerca de 37 mil pessoas, com 50 produtores rurais participantes. Três caminhões já entregaram alimentos nesta segunda-feira.