Caxias do Sul recebe tocha e inicia oficialmente a Surdolimpíada

A cidade de Caxias do Sul está sediando a 24ª edição da Surdolimpíada de Verão - maior evento multidesportivo internacional para atletas surdos do mundo. Ocorrendo pela primeira vez na América Latina, o evento teve o início oficial neste domingo (1º), com solenidade às 18h. A tocha surdolímpica chegou em Caxias no sábado (30), saindo do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, às 10h. Ela foi carregada por diversos atletas e ex-atletas, que fizeram um revezamento para carregá-la. No último trecho, entre a Igreja de São Pelegrino e a Catedral Diocesana, a tocha foi carregada pelo o presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos, o caxiense Gustavo Perazzolo (foto). "Já estamos sentido a emoção. Estou muito feliz por todo esse momento e esse movimento que está acontecendo", afirmou Gustavo. Os jogos vão até o dia 15 de maio, e a seleção brasileira é composta por 199 surdoatletas.