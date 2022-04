Exposol leva turistas e autoridades a Soledade

A sede do governo gaúcho foi transferida temporariamente para Soledade, nesta sexta-feira (29), no parque onde ocorre a 20ª Exposol. O governador Ranolfo Vieira Júnior e uma equipe de secretários de Estado passaram o dia na cidade. O Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, recebeu nos últimos meses um olhar especial para que melhorias fossem feitas, visando melhorar as estruturas para que os expositores concluíssem a montagem de seus espaços. Com isso, até o próximo domingo (1), o público terá oportunidade de realizar diversos negócios, assim como conferir a programação cultural, de lazer e shows que são realizados ao longo dos quatro dias de feira. São cerca de 450 expositores, contemplando todos os segmentos da economia. Além disso, o brilho e beleza das gemas, minerais e joias, são uma atração ao público visitante.