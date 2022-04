Seleção ucraniana chega ao Rio Grande do Sul para disputar Surdolimpíadas de Verão

A 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão começa neste fim de semana em Caxias do Sul, na serra gaúcha. A delegação da seleção ucraniana já está no Rio Grande do Sul, e ficará hospedada no Axten Travel In de Antônio Prado. A rede - que também tem instalações em Caxias do Sul - vai receber seis delegações do evento; além da Ucrânia, China, Portugal, Espanha, França e República Tcheca, totalizando 500 atletas, que terão atendimento especial nos dois empreendimentos. Os colaboradores receberam capacitação para aprender os principais sinais internacionais, além de ter uma intérprete online 24 horas por dia para atender as delegações. O Brasil é o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos Surdolímpicos de Verão. O evento, que ocorre de 1º a 15 de maio, deve receber 4.500 surdoatletas e equipes de mais de 100 países.