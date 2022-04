Rússia bombardeia estação ferroviária de Lyman, na Ucrânia

Uma estação ferroviária na cidade de Lyman, na região leste de Donbass, na Ucrânia, foi atingida por um ataque russo nesta quinta-feira (28). Vagões queimavam na estação (foto) e uma fumaça preta era vista saindo do complexo ferroviário. Segundo o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, um dos objetivos da Rússia é avançar no assentamento de Lyman, que fica perto do centro industrial e de transporte de Sloviansk. Ainda de acordo com a autoridade, as forças russas “estão promovendo fogo intenso” na tentativa de fazer um avanço na área de Izium, no leste ucraniano. A cidade de Ilzium se tornou um palco para as forças russas enquanto tentam avançar pelas regiões vizinhas de Donetsk e Luhansk. Na semana passada, o comandante do Distrito Militar Central da Rússia, Rustam Minnekaev, explicitou o objetivo de assumir “controle total” tanto sobre o sul da Ucrânia quanto sobre Donbas, regiões onde se concentram os separatistas pró-Rússia.