Órgãos de segurança fazem exercício de simulação de assalto a banco em Caxias do Sul

Cerca de 150 operadores de segurança de instituições municipais, estaduais e federais realizaram exercício simulado de pronta-resposta contra ataques a banco, na madrugada de quarta-feira (27), em Caxias do Sul. A atividade, liderada pela Brigada Militar (BM), foi realizada nas sedes do Banco do Brasil e da empresa de transporte de valores Prosegur. Foram cerca de três horas de programação, que contou com encenação da fuga e simulação de explosões com munições de festim e rojões. A atividade tem como objetivo aprimorar as ações dos operadores de segurança, de forma integrada, aliando o uso de tecnologias e atividades de inteligência, para uma resposta eficaz frente à ação de organizações criminosas. Ações similares já foram realizadas anteriormente em Novo Hamburgo e Campestre da Serra.