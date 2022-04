Iniciativa arrecada 3,8 toneladas de resíduos sólidos em Porto Alegre

A segunda edição do Braskem Recicla arrecadou 3,8 toneladas de resíduos sólidos durante os dez dias em que esteve na praça Montevidéu, em frente à prefeitura de Porto Alegre. A estação de reciclagem e educação ambiental é construída inteiramente com plástico de pós-consumo (foto) e tem o objetivo de mostrar a importância da reciclagem, além de salientar como pode ser fácil e simples fazer o destino correto dos resíduos. O local recebeu 480 pessoas, que participaram de jogos interativos abordando a economia circular e conferiram um pouco da exposição sobre pós-consumo de embalagens e o ciclo do plástico na geodésica. A ação também contou com a participação de 60 estabelecimentos comerciais que destinaram seus resíduos por meio da coleta itinerante. O material reciclado recolhido e a prestação de serviço de integrantes da Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão renderam à entidade R$ 11.602,33.