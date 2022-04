Manifestantes protestam a favor de imigrantes na Suprema Corte dos EUA

Ativistas fizeram uma manifestação a favor de imigrantes em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos (foto), em Washington, DC, nesta terça-feira (26). A Corte discute a possibilidade do governo Biden poder encerrar um programa de imigração da era Trump que força requerentes de asilo que chegam à fronteira sudoeste a aguardar aprovação no México. O programa é conhecido popularmente como Permanecer no México e formalmente como Protocolos de Proteção aos Migrantes, e se aplica a pessoas que deixaram um terceiro país e viajaram pelo México para chegar à fronteira dos EUA. A política foi implementada no início de 2019 e, após isso, dezenas de milhares de pessoas esperaram em acampamentos insalubres por audiências de imigração. Em 2021, o governo processou 670.000 migrantes que chegaram pela fronteira mexicana, mas teve capacidade para deter cerca de 34.000.