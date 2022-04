Obra biodegradável gigante percorre canais de Veneza durante Bienal de Arte

Enquanto ocorre a 59ª edição da Bienal de Arte de Veneza, uma escultura gigante (foto) está percorrendo os canais da cidade. Se trata da obra intitulada 'BeyondWalls', do artista francês Guillaume Legros, conhecido como Saype. O projeto foi montado em cima de uma plataforma retangular com grama, que mede 30 metros na horizontal e 8 na vertical. Sobre a grama, um desenho de mãos se cumprimentando completa a escultura. As tintas utilizadas na pintura foram produzidas a partir de materiais biodegradáveis, como carvão, giz, água e proteínas do leite. A arte contempla a 59ª Bienal de Arte de Veneza, que teve início no último sábado (23), e ocorre até o dia 27 de novembro de 2022. O evento é uma exposição internacional de arte realizada de dois em dois anos, desde 1895.