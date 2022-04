Servidores do RS defendem IPE-Saúde, reajuste digno e elevação do mínimo regional

Servidores estaduais gaúchos marcam esta terça-feira (26) com protestos e caminhadas pela área central de Porto Alegre. O protesto chegou a gerar transtornos ao trânsito no trajeto, exigindo que motoristas buscassem alternativas para trafegar. O foco é a reação ao reajuste nos salários e ao novo valor do mínimo regional, além da defesa do plano do IPE-Saúde. A mobilização começou por volta das 9h, com um ato em frente ao edifício-sede do IPE, na avenida Borges de Medeiros. As manifestações são puxadas peça Frente dos Servidores Públicos e Sintergs. Com bandeiras e outros materiais, centenas de participantes cobraram medidas para garantir a assistência pelo plano estadual, que sofre pressão de prestadores por elevação de preços. Ato ocorre em frente ao Palácio Piratini, após caminhada. O governo propôs reajuste de 6% aos servidores, que alegam que o percentual representa menos de um ponto percentual ao ano no período sem reposição, para uma inflação acumulada de quase 60%, dizem as lideranças.