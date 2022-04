Carnaval 2022: Corte da Diversidade de Porto Alegre é selecionada

A Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina recebeu um evento neste domingo (24) para a decisão das componentes da Corte da Diversidade do Carnaval 2022. A seleção contou com um júri de oito pessoas que corou rainha, primeira princesa e segunda princesa da diversidade, dentre 13 candidatas representantes da comunidade LGBTQIA+. A vencedora da noite foi Paula Cristina Benites De Souza, representante da escola de samba Unidos De Vila Isabel, de Viamão. “Se depender de mim, esse título será a ponte que vai ligar a diversidade ao Carnaval de Porto Alegre. Não só na produção criativa, mas com representatividade real”, afirmou Paula Cristina. O Carnaval ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de maio, no Complexo Cultural do Porto Seco.