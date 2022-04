Concurso Nacional de Saltos movimenta a zona Sul de Porto Alegre

Mais de 3 mil pessoas estiveram presentes na Sociedade Hípica Porto Alegrense durante os quatro dias de competição do Concurso e Saltos Nacional (CSN) – Quatro Estrelas, realizado entre quinta (21) e domingo (24). No local, foram realizadas 22 provas com a participação de 261 conjuntos, um dos maiores números de participantes dos últimos anos. O cavaleiro Flávio Grillo de Araujo, do Distrito Federal, foi o grande vencedor do Grande Prêmio White Martins ao completar seu percurso em 49,01 segundos com zero faltas. O cavaleiro também conquistou o troféu 250 anos de Porto Alegre, que foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo. Montando o cavalo Kirk do Chach, o atleta leva para Brasília a pontuação para participar da equipe brasileira nos Jogos Sul Americanos de Assunção, que acontece no mês de outubro. O CSN abrigou também as segundas etapas do Xtreme Teams Challanger – XTC.