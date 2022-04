Guarda equatoriana cuida de acidente ambiental em Galápagos

A guarda costeira do Equador averigua o impacto do naufrágio de um barco neste sábado (23) perto de Puerto Ayora, ilha de Santa Cruz, no arquipélago de Galápagos, distante aproximadamente 1000 km da costa equatoriana no Oceano Pacífico. Entretanto, de acordo com as autoridades do Equador, o dano foi pequeno e ninguém se machucou. O barco carregava aproximadamente 47 barris de diesel para combustível, e, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente equatoriano, houve um derramamento superficial. Por isso, uma equipe aplicou um material absorvente na água pra auxiliar no processo de limpeza. A embarcação, destinada para uso de turistas mergulhadores, naufragou no arquipélago conhecido pelas pesquisas nele realizadas pelo naturalista Charles Darwin, autor do livro “A Origem das Espécies” que desenvolveu a teoria da evolução das espécies.