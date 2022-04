Dia da Terra: ativistas protestam contra mudanças climáticas na Coreia do Sul

Nesta sexta-feira, 22 de abril, é celebrado o Dia da Terra, que tem o objetivo de trazer reflexões sobre sustentabilidade e destacar as preocupações com o planeta. A data é marcada por diversos protestos de ativistas ambientais em todo o mundo. Entre as manifestações, a cidade de Seoul, capital da Coreia do Sul, protagonizou uma campanha em que ativistas se deitaram no chão com diversos acessórios simbolizando lixo (foto) como crítica ao excesso de resíduos produzidos no mundo e às mudanças climáticas como consequência deste processo. O Dia da Terra foi fundado em 1970 pelo senador e ambientalista norte-americano Gaylord Nelson, após um derramamento de óleo em 1969 atingir a cidade costeira de Santa Barbara, na Califórnia. Cerca de 20 milhões de pessoas - 10% da população dos EUA na época - tomaram as ruas para o evento de criação da data.