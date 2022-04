Assembleia Legislativa comemora 187 anos em sessão solene

Os 187 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foram comemorados na última quarta-feira (20) em sessão solene no Plenário 20 de Setembro do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento. Instalada em 20 de abril de 1835, a Assembleia gaúcha é celeiro de lideranças de projeção nacional desde seus primórdios, quando funcionava no Casarão Rosado, na rua Duque de Caxias. Na homenagem, representantes de todas as bancadas se revezaram na tribuna para resgatar a história do Parlamento e reafirmar sua importância para a democracia. Integrantes dos demais Poderes e órgãos autônomos também acompanharam a solenidade.